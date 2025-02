Großeinsatz bei Gutmadingen Flugzeug stürzt bei Geisingen ab - Pilot stirbt

Ein Flugzeugabsturz hat am Montagabend in Gutmadingen ein Großaufgebot an Rettungskräften auf den Plan gerufen. Letztlich wurde das Wrack der Maschine gefunden. Der Pilot konnte nur noch tot geborgen werden.