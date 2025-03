1 Reichenbachs Ortsvorsteher Klaus Girstl (links) und Anwohner Jürgen Obergföll waren unter den Freiwilligen, die die Setzlinge in die Erde brachten. Foto: Baublies

Bei einer Aufforstungsaktion im Philosophenweg in der Geroldsecker Vorstadt wurden klimaresistente Baumarten gepflanzt.









Das Interesse an der Pflanzaktion in der Schelmengasse und im Philosophenweg war bescheiden: Neben einer Handvoll Gemeinderäten und ebenso vielen Mitarbeitern der Stadtverwaltung und des Forstbetriebs beteiligten sich lediglich zwei Anwohner an der Aktion am Samstagmorgen.