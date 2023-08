1 Ein schlimmer Anblick: Das von den Flammen völlig zerstörte Carport samt darin abgestelltem Mercedes. Direkt daneben schließt das Wohnhaus der Familie an. Foto: Stefan Heimpel

Am Donnerstag vergangener Woche brannte es im Gütenbacher Hübschental an zwei Orten auf einem Familienanwesen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung eingeleitet. Für die Anwohner ist das eine schwere Zeit.









Es waren bange Stunden am Donnerstagabend vergangener Woche – und auch jetzt sitzt der Schock bei Carmen Scherzinger und ihrer Familie noch tief. Auf ihrem Anwesen im Hübschental brannte an jenem Abend ein Carport mit dem darin befindlichen Mercedes aus – und auch die rund 300 Meter entfernte, sich ebenfalls im Familienbesitz befindliche Gartenlaube brannte vollständig aus. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, die polizeilichen Ermittlungen dazu halten an. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus der Familie konnte die Feuerwehr der Abteilungen Gütenbach und Furtwangen, die mit acht Fahrzeugen und 84 Einsatzkräften ausrückte, glücklicherweise verhindern.