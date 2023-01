3 Mit diesem Reinigungsgerät hat ein junger Mann eine Spritztour durch die Villinger Ringanlage unternommen. Wem gehört die Maschine? Foto: Eich

Einen eher ungewöhnlichen fahrbaren Untersatz hat sich ein bislang Unbekannter für eine Spritztour ausgesucht – der junge Mann war mit einer Reinigungsmaschine in der Villinger Innenstadt.















VS-Villingen - Es gibt Momente, da muss man zwei Mal hinschauen, um zu verstehen, was man da sieht – so dürfte es einem Zeugen gegangen sein, der in der Nacht auf Dienstag, etwa gegen 0.30 Uhr, einen jungen Mann beobachtet hat. Dieser ist durch Villingen gefahren. Mit einer Aufsitzreinigungsmaschine.

"Da fuhr ein junger Kerl mit einer Art Aufsitzmäher zum Reinigen durch die Anlagen am Romäus", erzählt der Zeuge unserer Redaktion. Kurz nach dem Zusammentreffen war die Spritztour in der Nähe des Gymnasiums am Romäusring aber beendet. Denn: "Als er mich gesehen hatte, lief er lachend weg."

Anwohner filmen Spritztour

Grund für das Ende der Spritztour dürfte die leere Batterie des Gefährts gewesen sein. Denn zuvor war der junge Mann bereits anderen Anwohnern aufgefallen. So soll der offensichtlich Betrunkene durch die Bleichestraße gefahren sein, laut hupend, während er Schlaglöchern auswich. Das zeigt auch ein Augenzeugenvideo. Anschließend habe er fluchend kommentiert, dass die Maschine ihren Geist aufgegeben hatte.

Die alarmierte Polizei dürfte sich vermutlich auch erst die Augen gerieben haben, was da denn auf dem Gehweg steht. "Der Schlüssel fehlte, als wir ankamen", berichtet Polizeisprecher Dieter Popp von der Auffindesituation. Doch was tun damit? Denn vor Ort war unklar, wem die Maschine gehört. "Eventuell ist sie aus der Schule, aber auch vom Theater oder aus dem Museum – da gibt es in der Ecke ja mehrere Möglichkeiten", so Popp.

Welche Straftat könnte vorliegen?

Für die Beamten ging es deshalb erstmal darum, den fahrbaren Untersatz zu entfernen. Hierfür wurde ein Abschleppunternehmen gerufen, welches die Maschine auflud und anschließend auf das Revier fuhr. Zur Verwahrung, nicht zur Reinigung. Dort steht das Gerät der Marke Hako noch – denn wem es gehört, ist weiterhin offen.

"Für uns geht es zunächst um die Aufklärung der Herkunft aber gleichzeitig um die Ermittlung, ob eine Straftat vorliegt", gibt der Polizeisprecher Einblick in die Maßnahmen der Beamten. Welche Straftat vorliegen könnte ist bislang – aufgrund der Unsicherheit, aus welchem Umfeld die Maschine entwendet wurde – aber noch nicht klar.

Polizei sucht Hinweisgeber

Popp: "Eine unberechtigte Fahrzeugnutzung trifft auf Reinigungsmaschinen ja eher nicht zu..." Möglicherweise komme ein Diebstahl in Betracht. Dazu fehlt aber bislang noch der Täter. Der wird als Anfang 20 beschrieben, bekleidet mit einer schwarzen Jacke. Lachend soll er Richtung Färberstraße gegangen sein.

Vielleicht ist der fröhliche junge Mann ja jemandem aufgefallen? Personen, die etwas zum mutmaßlichen Täter oder der Herkunft der Maschine sagen können, sollen sich beim Polizeirevier in Villingen (07721/6010) melden.