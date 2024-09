Anwohner evakuiert: Weshalb es in Donaueschingen zu einem Gasleck kommt

1 Die Polizei sperrt das Gebiet um das Gasleck in der Friedrich-Ebert-Straße weiträumig ab, die umliegenden Häuser werden evakuiert, 20 Menschen werden dabei vorsorglich in Sicherheit gebracht. Foto: Hannah Schedler

Ein Passant und ein Anwohner nahmen in Donaueschingen Gasgeruch wahr. 30 Einsatzkräfte eilten in die Friedrich-Ebert-Straße. 20 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.









Link kopiert



Ein lautes Zischen, Gasgeruch in der Luft und innerhalb weniger Minuten ein Großalarm: Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr verwandelte sich die Baustelle in der Friedrich-Ebert-Straße zur Szenerie eines gefährlichen Notfalls. Ein Schaden an einer Gasleitung führte zu einem Gasaustritt, der einen großangelegten Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auslöste.