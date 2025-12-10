Wegen Lärm in der Nacht: Im Bürgerhaus Kippenheim sind private Partys nun ab 1 Uhr tabu

Weil sich Anwohner durch Feste gestört fühlen, gibt es für private Feste im Bürgerhaus Kippenheim nun eine Zeitbegrenzung. Ein Verstoß kann 1000 Euro kosten.
Die Benutzerordnung für das Kippenheimer Bürgerhaus wurde angepasst. Dafür gab die Mehrheit des Gemeinderats grünes Licht. Der Grund für die Veränderungen: Anwohner beklagten, dass es zuletzt bei zwei privaten Veranstaltungen bis in die späte Nacht hinein durch Gäste zu Störungen der Nachtruhe gekommen war, wodurch sich die Verwaltung veranlasst gesehen habe, die Benutzerordnung zu justieren.