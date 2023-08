Der Lärm war unüberhörbar: Anwohner in Rottweil sind mitten in der Nacht zwischen 3.30 Uhr und 6.30 Uhr aus dem Schlaf geschreckt worden. Ein Hubschrauber zog mehrmals seine Kreise über der Stadt. Was war da los?

Anwohner in Rottweil wunderten sich: Warum kreist mitten in der Nacht ein Hubschrauber über der Stadt? Mitteilungen in Sozialen Netzwerken zufolge wurde der Lärm eines Hubschraubers am Sonntag zwischen 3.30 Uhr und 6.30 Uhr registriert.

Einzelne Nutzer beschwerten sich in den Netzwerken über den ruhestörenden Lärm. Sie wurden daraufhin aber von anderen Diskussionsteilnehmern zurechtgewiesen – es habe sich sehr wahrscheinlich um einen Notfall gehandelt. Eine Teilnehmerin kommentierte die Beschwerden so: „Bleibt Ihnen zu wünschen, dass Sie niemals in eine Notsituation kommen und Hilfe brauchen –und sich die Rettungskräfte dann denken, nee kein Bock heute, es gibt ja Leute, die wollen schlafen!‘“

Polizei sucht aus der Luft nach Person

Die Polizeidirektion in Konstanz hat unserer Redaktion auf Nachfrage bestätigt, dass es in der Nacht einen Hubschraubereinsatz im Raum Rottweil gegeben habe. Den Angaben zufolge ist in diesem Zeitraum nach einer Person gesucht worden. Diese sei schließlich aufgefunden worden. Nähere Angaben wollte die Polizeidirektion trotz Nachfrage unserer Redaktion zu dem Fall jedoch nicht machen.