Baggersee-Streit in Schuttern geht in die nächste Runde

1 Mit Plakaten wie diesen äußern die Bewohner in der Kruttenau ihren Unmut über den Verkehr, der auf dem Weg zum Schutterner Baggersee Foto: Bohnert-Seidel

Nachdem Schutterns Ortsvorsteher Hans-Jürgen Kopf zur Protestaktion der Anwohner in der Kruttenau Stellung bezogen hat, haben sich diese wieder zu Wort gemeldet. Sie wehren sich gegen den Zufahrtsverkehr zum Baggersee in Schuttern.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Streit über den Verkehr, der auf dem Weg zum Schutterner Baggersee durch die Kruttenau fährt, nimmt kein Ende. Vergangene Woche hatte Ortsvorsteher Hans-Jürgen Kopf das Thema auf die Tagesordnung der Ortschaftsratssitzung genommen und klar Stellung bezogen – und sein Unverständnis über die Beschwerden der Kruttenau-Anwohner über das Verkehrsaufkommen geäußert. „1280 Fahrzeuge in der Sommerzeit sind zumutbar“, so Kopf. Die Sitzung und unsere Berichterstattung darüber, hat nun die Anwohner dazu veranlasst, ebenfalls Stellung zu beziehen. Sie möchten in einer Stellungnahme ihr „Vorgehen in ein richtiges Licht rücken“.