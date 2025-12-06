Anwerbeabkommen: „Bitte sofort fünf Stück Hilfsarbeiter“

Am 20. Dezember 1955 wurde das deutsch-italienische Anwerbeabkommen abgeschlossen. Heute leben in Baden-Württemberg bundesweit die meisten Menschen mit italienischen Wurzeln.
Der Arbeitsmarkt im Nachkriegsdeutschland war leer gefegt. Nicht nur in der Landwirtschaft wurden händeringend Leute gesucht. Deshalb schrieb 1955 der Landesverband des Hotel- und Gaststättengewerbes, der besonders vom Arbeitskräftemangel betroffen war, direkt an die Landesregierung mit der Bitte, „Maßnahmen für einen Einsatz ausländischer Arbeitskräfte zu treffen“.