Anwalt und Polizei geben Tipps: Wie verhalte ich mich bei einer Polizeikontrolle?

1 Wer von der Polizei angehalten wird, sollte sich ruhig und freundlich verhalten – muss aber nicht alles mitmachen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Karmann

Ruhe, Respekt und recht freundlich – was simpel klingt, ist dennoch der beste Weg bei einer Polizeikontrolle. Was ein Autofahrer nicht beantworten oder mitmachen muss, erklären Polizei und der Verkehrsrechts-Experte einer Rottweiler Kanzlei. Letzterer gibt auch Tipps, wie man sich am besten nicht selbst belastet.









Adrenalin beginnt durch den Körper zu rauschen, das Herz klopft aufgeregt und so mancher weiß nicht so recht, was zu tun ist: Immer wieder halten Polizeibeamte Verkehrsteilnehmer für Kontrolle an. Die Polizeibeamten treten ans Fahrerfenster: „Hallo, allgemeine Verkehrskontrolle. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte.“