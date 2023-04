1 Die Bahn soll in Friesenheim wieder häufiger halten. Das fordern Friesenheimer Bahnpendler schon seit Jahren. Um das zu erreichen, haben sie sich erneut an das Verkehrsministerium gewandt. Foto: Bohnert-Seidel

Friesenheimer Pendler fordern seit drei Jahren die Rückkehr von Haltestopps. Getan hat sich seitdem nicht viel. Harald Wendle, Sprecher der Bahnpendler, hatte sich mit einem offenen Brief an die Regierung gewandt. Mit der Antwort ist er nicht zufrieden.









Mit dem Fahrplan vom Juni 2020 wurden in Friesenheim zehn Haltestopps vom Ministerium für Verkehr in Baden-Württemberg gestrichen. Vermehrt hat sich Harald Wendle, Sprecher der Bahnpendler aus Friesenheim, an das Ministerium gewandt und die gestrichenen Haltestopps zurückgefordert. Seit Beginn der Proteste im Jahr 2020 wurden zwei Haltestopps zurückgegeben, acht stehen noch aus. Für Wendle ist dies ein nicht hinnehmbarer Zustand.

Die Forderungen zur Wiederherstellung von den bislang gestrichenen zehn Haltestopps untermalt Wendle akribisch mit eigenen Recherchen und Potenzialanalysen sowie Gesprächen mit Lokführern und Zugbegleitern. „Die neuen Züge sind mit besserer Beschleunigung und stärkeren Bremsen ausgestattet“, erklärt er. Minuziös vergleicht er Haltestopps auf der Rheintalstrecke und kommt zum Ergebnis: „Die zeitlichen Puffer reichen auf der Rheintalbahn noch immer aus, andernfalls wären auch die neuen TGV- und ICE-Halte für den Europapark nicht realisierbar gewesen.“

Antwort kommt ein halbes Jahr nach dem Brief

Erstmals wurde ihm auf seinen Brief vom 22. August 2022 am 21. Februar diesen Jahres aus dem Ministerium geantwortet. Für Winfried Hermann, Minister für Verkehr in Baden-Württemberg, hat Ministerialdirektor Berthold Frieß Bezug genommen. „Glücklich bin ich darüber, dass aus dem Ministerium überhaupt eine Antwort gekommen ist“, sagt Harald Wendle gegenüber unserer Redaktion. Aber mit der Antwort ist er alles andere als zufrieden. Der Ministerialdirektor wiederhole darin lediglich die bisher bekannte Position, dass eine bessere Bahnanbindung von Friesenheim nur möglich sei, wenn der Ausbau der Rheintalbahn abgeschlossen sei.

Wendle vermisst in dem Schreiben eine Antwort auf die Forderung der Friesenheimer Pendler. „Wir fordern keine Verbesserung, sondern lediglich die Beseitigung der Verschlechterung, die seit Sommer 2020 besteht“, so Wendle. Gefordert wird der Status quo, der bis Juni 2020 herrschte, als in Friesenheim Züge für die Pendler im Halbstundentakt hielten. „Es geht uns um die ureigene Forderung des Ministers selbst, sich noch mehr für den Umstieg auf die Bahn einzusetzen“, so Wendle. Davon sei in Friesenheim nichts zu spüren.

In seinem Antwortschreiben an das Ministerium für Verkehr betont Wendle unter Hinweis auf die Faktenlage: „Das Ministerium täuscht die politischen Mandatsträger und die Öffentlichkeit mit substanzlosen Scheinargumenten. In Stuttgart hat man entschieden, den Bahnhalt Friesenheim bei der Verkehrswende, der ÖPNV-Strategie 2030, zu opfern. Aber diese Opferrolle werden wir Bahnpendler nicht hinnehmen“, erklärt Wendle und kündigt an: „Der Protest wird solange fortgesetzt, wie uns das Verkehrsministerium, die objektiv möglichen, Zughalte willkürlich vorenthält. Solange bleibt Winfried Hermann für uns ein wortbrüchiger Ankündigungsminister.“

Der Sprecher der Bahnpendler stellt fest: „Nachdem die Haltestopps in Friesenheim weggefallen sind, sind einige Bahnpendler wieder auf das Auto umgestiegen, das dürfte wohl kaum im Sinne einer Verkehrswende sein.“ Konkret richtet er an das Ministerium: „Wir Bahnpendler aus Friesenheim werden uns nicht mit der Opferrolle abfinden. Wir wollen es schaffen, dass in den Hauptverkehrszeiten der Halbstundentakt gilt. So wie das bis im Juni 2020 der Fall war.“

Zwei Halte gibt’s wieder

Am 15. Juni 2020 trat ein neuer Fahrplan in Kraft. Zehn Haltestopps wurden in Friesenheim gestrichen. Mit Protestbriefen haben sich Bahnpendler an das Ministerium gewandt. Seit dem 14. Dezember 2020 gibt es wieder den Haltestopp um 7.03 Uhr und seit dem 12. Dezember 2021 den Haltestopp um 8.03 Uhr.