Antwort auf offenen Brief Eisenmann wehrt sich gegen Vorwürfe von Möttlinger Eltern

Ihrer Ansicht nach scheint sich im vergangenen halben Jahr nicht viel getan zu haben; flächendeckender Fernunterricht sei noch immer nicht möglich, die Politik hänge an Systemen, "die offensichtlich nicht mehr fähig sind, mit der Gegenwart umzugehen", und die es "grundlegend umzukrempeln" gelte.

Als Reaktion darauf traf dieser Tage eine Antwort der baden-württembergischen Kultusministerin selbst in der Redaktion in Calw ein. Eisenmann bezieht darin – ebenfalls in einem offenen Brief – Stellung. Und das mit teils deutlichen Worten.

Perspektive der Kinder nicht wegwischen

Schulschließungen und Fernunterricht beispielsweise hält Eisenmann für höchst problematisch. Kinder litten dabei unter Isolation und negativen psychischen Folgen; individuelle Förderung, Tagesstruktur und direkter Kontakt würden zu kurz kommen. Studien würden belegen, dass ohne Unterricht in der Schule die Motivation vieler Schüler einbreche. "Das alles dürfen wir nicht leichtfertig wegwischen. Und diesen zentralen Aspekt, die Perspektive der Kinder, vermisse ich in Ihrem offenen Brief", schreibt Eisenmann.

Die derzeitigen Schließungen seien dennoch richtig, um die Pandemie einzudämmen; zugleich arbeite das Ministerium aber an einem Konzept für den Wiedereinstieg in den Unterricht nach dem 10. Januar.

"Auch machen Sie es sich mit ihrer Kritik zu einfach. Wir alle mussten uns in kürzester Zeit an völlig neue Bedingungen anpassen", so die Kultusministerin. Und das in einer unsicheren, sich ständig verändernden Lage. Langfristige Planungen seien dabei kaum möglich.

Nicht zuletzt wehrt Eisenmann sich heftig gegen den Vorwurf, die "Schulen seien nicht fähig mit gesellschaftlichen Realitäten umzugehen". Bildungseinrichtungen, Pädagogik und Lehrerausbildung "sind nicht in der Zeit stehen geblieben, sondern entwickeln sich ständig weiter". Wer dies in den Schulen selbst überprüfe, dessen "Vorurteile relativieren sich dann ganz schnell von alleine".

Info: Der Brief

Sehr geehrte Frau Vollmer,

sehr geehrte Frau Heeskens,

Sie haben recht: Ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen, wie wichtig Bildung für Kinder und Jugendliche ist. Schul- und Kitaschließungen dürfen nur die Ultima Ratio sein und zeitlich nur sehr eng begrenzt erfolgen. Als Bildungsministerin werde ich dies auch weiter vertreten, da es vor allem Kinder sind, die dringend eine Stimme benötigen und die wir in der Pandemie nicht aus dem Blick verlieren dürfen.

Allzu leichtfertig wurde in den vergangenen Wochen von Verbandsvertretern gefordert, Schulen zu schließen oder bedingungslos auf Wechselunterricht umzustellen. Die Auswirkungen von solchen Maßnahmen wurden, wenn überhaupt, nur am Rande erwähnt. Dabei weisen Kinder- und Jugendärzte eindringlich auf die negativen psychischen Folgen hin. Leider werden sie von vielen Seiten nicht gehört oder bewusst ignoriert. Vor allem Kinder aus Familien, die kein stabiles Gefüge haben, leiden unter der Isolation besonders.

Kindern fehlt der direkte Kontakt zu ihren Lehrkräften und Mitschülern und die individuelle Förderung und Tagesstruktur, die dringend notwendig wäre. Studien zeigen, dass der Lernerfolg im Präsenzunterricht mit Abstand am höchsten ist. Sie zeigen, dass die Motivation zum Lernen eklatant nachlässt, wenn Kinder nicht mehr in der Präsenz oder nur wochenweise unterrichtet werden. Das alles dürfen wir nicht leichtfertig wegwischen. Und diesen zentralen Aspekt, die Perspektive der Kinder, vermisse ich in Ihrem offenen Brief.

Über die Wirksamkeit von Schulschließungen als Maßnahme zur Kontaktreduzierung gibt es kaum Zweifel. Ich halte den Lockdown für richtig, um die massiv angestiegenen Neuinfektionen und die Zahl der schweren Verläufe herunterdrücken und die Pandemie einzudämmen. Allerdings sage ich ganz deutlich: Wir brauchen Perspektiven, wie es nach den Weihnachtsferien für die Kinder weitergeht. Deshalb bereitet mein Haus ein Konzept für den Wiedereinstieg in den Unterricht nach dem 10. Januar vor. Dieser Plan soll ein flexibles Handeln – je nach regionaler Infektionslage und nach Alter der Kinder und Schulart – ermöglichen. Ich bin froh und dankbar, dabei die Schulleiter an unserer Seite zu wissen. Ihrem hohen Einsatz ist es zu verdanken, dass wir bislang trotz aller Widrigkeiten, vor die uns das Corona-Virus stellt, so gut durch die Pandemie gekommen sind. Ehrlich gesagt bin ich erschrocken, welche Meinung Sie hingegen von den Schulen, den Lehrkräften und den Schulleitungen haben: Unmündig, nur auf Weisung aus Stuttgart wartend und sich mehr schlecht als recht "durchwurstelnd"? Entschuldigen Sie, aber da muss ich entschieden widersprechen.

Auch machen Sie es sich mit ihrer Kritik zu einfach. Wir alle mussten uns in kürzester Zeit an völlig neue Bedingungen anpassen. Schule musste "unter Pandemiebedingungen" in vielerlei Hinsicht neu gedacht werden. Auch die Politik musste unter unsicheren Bedingungen Entscheidungen treffen, die durch die sich verändernde Infektionslage immer wieder neu gefasst werden mussten. Die Kritik am Hin und Her kann ich durchaus nachvollziehen. Nur können wir nicht alles voraussagen, was in den kommenden Monaten ist. Längerfristige Planungen sind angesichts der Entwicklungen in einer Pandemie nur sehr schwer möglich.

Sie fragen "Wann fangen wir endlich an, Systeme, die offensichtlich nicht mehr fähig sind, mit der Gegenwart umzugehen, grundlegend umzukrempeln?" Ich hoffe nicht, Sie meinen ernsthaft, die Schulen seien nicht fähig mit gesellschaftlichen Realitäten umzugehen. Unsere Schulen, die Pädagogik und Lehrerausbildung sind nicht in der Zeit stehen geblieben, sondern entwickeln sich ständig weiter. Ich bin häufig an Schulen und mache mir ein direktes Bild davon. Ich kann allen empfehlen, sich ebenfalls ein eigenes Bild zu machen. Manche Vorurteile relativieren sich dann ganz schnell von alleine.