Antrittsbesuch in Seelbach: Landrat Thorsten Erny erteilt ÖPNV-Ausbau im Schutteral eine Absage

Seinen Antrittsbesuch absolvierte der Landrat am Donnerstag in Seelbach. Dabei stand vor allem die Wirtschaft im Fokus. Thorsten Erny hörte bei einer Podiumsdiskussion bei der Firma Julabo die Sorgen der Firmenchefs, versprach jedoch vor allem mit Blick aufs Geld „nichts, was ich nicht halten kann“.