Die Städtepartnerschaft und -freundschaft zwischen Courbevoie und Freudenstadt soll auch in der neuen Ära von Oberbürgermeister Adrian Sonder intensiv gepflegt und weiterentwickelt werden.

Dies vereinbarten Adrian Sonder und sein Amtskollege, Jacques Kossowski, beim Antrittsbesuch des Oberbürgermeisters in Courbevoie. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

„Es war mir wichtig und ein großes Anliegen, die Partnerstadt und deren Repräsentanten gleich am Anfang meiner Amtszeit persönlich kennenzulernen“, wird Sonder zitiert. „Unsere Partnerschaft und Freundschaft ist seit ihrer Gründung vor mehr als 60 Jahren stetig gewachsen und außerordentlich intensiv und aktiv. Sie ist aktuell mit all den Verwerfungen und Umbrüchen in Europa wichtiger und wertvoller denn je.“

Auf Anhieb ein guter Draht

Er habe nach dem Kennenlernen den Eindruck, auf Anhieb einen guten Draht zu Jacques Kossowski zu haben. „Der Mensch Jacques Kossowski und seine politische Lebensleistung verdienen allerhöchsten Respekt“, so Sonder, der in Frankreich studiert hat und fließend Französisch spricht.

Im Rathaus Courbevoie wurden auch die nächsten gemeinsamen Projekte besprochen, etwa der Beitrag von Courbevoie zur Gartenschau 2025 und die Teilnahme an der geplanten Gedenkveranstaltung „80 Jahre Zerstörung von Freudenstadt“ am 16. April 2025. Dazu sollen auch Vertreter aus Courbevoie eingeladen werden, um gemeinsam ein Zeichen für Frieden, Demokratie und internationale Freundschaft in Europa auszusenden.

Jubiläum steht 2026 an

Darüber hinaus sollen der Schüleraustausch zwischen der Falkenrealschule und dem Collège Georges Seurat als neuer Partnerschule begonnen und der Austausch zwischen dem Kepler-Gymnasium und dem Collège les Bruyères fortgeführt werden. Der Sportstädtewettkampf und das 65-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft sollen 2026 in Courbevoie begangen werden.

Darüber hinaus knüpfte der Campus Schwarzwald auf Initiative der Stadt erste Kontakte zur Ingenieur-Hochschule ESILV in Courbevoie La Défense. Mit Stadtrat Arash Derambarsh besprach Adrian Sonder laut der Mitteilung weitere Ideen, wie die Initiative „Freudenstadt und Courbevoie gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung“ in Freudenstadt umgesetzt werden kann.

„Was Courbevoie auf Initiative von Arash Derambarsh hin in dieser Hinsicht in ganz Frankreich auf die Beine gestellt hat, ist bemerkens- und nachahmenswert. Wir sind froh, von den Erfahrungen in der Partnerstadt profitieren zu können“, so Sonder.

Informationen zu Projekten

Beim Besuch des Herbstfests im „Parc Milléniaire – Charles Deprez“ kam Sonder mit dem dortigen Bürgerausschuss, mit Einwohnern sowie mit Jugendgemeinderäten und Stadträten ins Gespräch. Bei einer Führung zeigten die Gastgeber, welche Projekte in Courbevoie derzeit umgesetzt werden, um die Stadt grüner, familienfreundlicher und sauberer zu machen. Unter anderem werden in Courbevoie alte Parks erneuert und neue angelegt. Außerdem eröffnete die Verlegung der Metro unter die Erde neue Möglichkeiten, Grünflächen anzulegen.

„Courbevoie ist eine tolle und umtriebige Stadt. Die Menschen dort und die Gastfreundschaft, die wir erleben durften, waren großartig. Sie sind motiviert, zusammen mit Freudenstadt Projekte umzusetzen“, so Adrian Sonder.