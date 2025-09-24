Antritt zur zweiten Amtsperiode: Darum will Helga Wössner Mühlenbachs Bürgermeisterin bleiben

Helga Wössner tritt ohne Gegenkandidaten zur Wahl am Sonntag, 28. September, an. Eines ihrer Ziele ist es, die Selbstständigkeit der Gemeinde zu erhalten.
Als sie 2017 gewählt wurde, war das in doppelter Hinsicht ein Novum. Nicht nur, dass Helga Wössner die erste Frau war, die in Mühlenbach Bürgermeisterin wurde, sie war auch die erste Amtsinhaberin, die nicht aus dem Ort kam. Heute bezeichnet Wössner Mühlenbach als ihre Heimat, im Juni des vergangenen Jahres hat sie in Tracht geheiratet und sich nun für eine zweite Amtsperiode beworben – als einzige Bewerberin.