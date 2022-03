1 Der Obernheimer Bürgermeister Josef Ungermann hat sich in jüngster Vergangenheit schon häufiger darüber geärgert, wenn sich die Bauherrschaft erst nach einem Vorhaben um die erforderliche Genehmigung gekümmert haben. Foto: Weiger

Immer wieder müssen die Obernheimer sich über Bauherren ärgern. Auch jetzt wieder.















Obernheim - Es war ein kleines Déjà-Vu: Der Obernheimer Gemeinderat hat in seiner Sitzung den Anbau eines Wintergartens genehmigt – allerdings erst im Nachhinein. Und immer wieder grüßt das Murmeltier, könnte man meinen – in Anlehnung an einen bekannten Filmtitel. Aus ihrem Unmut machte die Obernheimer Verwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung deshalb kein Hehl. Es sei bei diesem Bauvorhaben so gelaufen wie bei etlichen anderen zuvor auch: "Immer wieder kommt es vor, dass Bauvorhaben ohne Genehmigung ausgeführt werden." Erst im Nachhinein werde Letztere dann beantragt – nach einer Anforderung des Bauamts.

Direkt auf die Grundstücksgrenze gebaut

Im aktuellen Anlass geht es um einen Wintergarten mit einer Grundfläche von gut 16 Quadratmetern, der aus so genannten Holzständer-Wänden gefertigt ist. Es handelt sich laut Verwaltung um ein Vorhaben, das im alten Ortsgebiet liegt und nicht in den Geltungsbereich eines Bebauungsplans fällt. Damit seien bei Bauvorhaben keine besonderen Vorgaben einzuhalten – grundsätzlich. Doch weil der Anbau direkt auf der Grundstücksgrenze erbaut worden sei, werde derzeit mit dem Bauamt des Landratsamtes abgeklärt, ob die Übernahme einer Baulast durch den Eigentümer des Nachbargrundstücks erforderlich sei.