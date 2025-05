Klötzlestage in Bad Wildbad Legofans kommen voll auf ihre Kosten

Viele Legofans stecken Jahre in ein einziges Bauwerk. So auch Wolf Geiger, der 38 Jahre lang an seinem Kunstwerk aus Klemmbausteinen gearbeitet hat, das nun bei den Klötzlestagen in Bad Wildbad zu sehen war.