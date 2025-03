Mit mehreren (Um-)Baumaßnahmen hatte sich der Gemeinderatsausschuss „Bauen, Umwelt und Technik“ (BUT) in seiner Sitzung zu befassen – genauer: überwiegend einfach zur Kenntnis zu nehmen.

Pachtwechsel bringt Schönheitssalon: Im nördlichen Teilbereich der bisherigen Eisdiele am Marienplatz soll ein Beautysalon eingerichtet werden. In diesem sollen Kunden kosmetische Behandlungen sowie Fuß- und Nagelpflege erhalten können. Die neuen Räume sollen durch den Einbau einer Trockenbauwand von dem restlichen Raum abgetrennt werden. Bei Einhaltung der Altstadtsatzung hat die Baurechtsbehörde gegen das Vorhaben keine Einwendungen. Sabine Meier (FLE) würde, wie sie zum Vorhaben anmerkte, sich wünschen, dass diese Räumlichkeiten mal wieder dauerhaft genutzt werden. In der Tat gab es hier in den zurückliegenden Jahren häufige Pacht-Wechsel. Bürgermeister Metz teilte Meiers Wunschvorstellung. Die Räume befänden sich aber in Privatbesitz, so dass die Stadt keinen Einfluss habe.

Lesen Sie auch

Abstellräume verwandeln sich in Ferienwohnung: In der Austraße, im nördlich verlaufenden Abzweig will ein Bauherr in Räumen, die bislang als Abstellräume genutzt sind, eine Ferienwohnung einrichten. Damit verbunden sind der Abriss eines Pultdaches und die Errichtung einer Dachterrasse.

Aus Scheunen wird Wohnraum

Neuer Balkon angebaut: In südlichen Bereich der Östlichen Ringstraße, nahe des Oberen Tores, plant ein Hausbesitzer, dessen Anwesen auf der Ostseite an die Alleestraße angrenzt, den Innenumbau des Obergeschosses sowie die Erweiterung des vorhandenen Balkons auf der Südwestseite zu erweitern.

Aus Scheune wird Einfamilienhaus: In der Heilbadstraße in Ettenheimweiler plant ein Antragsteller den Neubau eines zweigeschossigen Einfamilienhauses mit einer Doppelgarage. Hierzu soll eine bestehende Scheune abgerissen werden. „Eine klassische Nachverdichtung, ganz in unserem Sinn“, so der Kommentar von Bürgermeister Metz.

Wohnraum wird geschaffen

Neuer Wohnraum entsteht: In der Hauptstraße in Münchweier sieht ein Antragsteller den Umbau und die Erweiterung eines bestehenden Zweifamilienwohnhauses vor. Das bisherige Dachgeschoss des Wohnhauses sowie das Dachgeschoss der bestehenden Scheune sollen zu einer eigenständigen Wohneinheit umgebaut werden. Verbunden mit der Maßnahme sind Umgestaltungen der bisherigen Dächer und ein neuer Balkon auf der Südseite. Dass die neue Wohnfläche von jungen Leuten genutzt wird, freut Münchweiers Ortsvorsteherin Charlotte Götz auch in der BUT-Sitzung.

Lagergebäude für Wohnhausbau abgerissen: Im Punkt Verschiedenes gab Rainer Gruninger von der Unteren Baurechtsbehörde bekannt, dass in der Orschweierstraße in Altdorf, hinter der Metzgerei Beck, der Abriss eines Lagergebäudes vorgesehen ist. An seiner Stelle soll ein Wohnhaus errichtet werden.