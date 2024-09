Antrag gestellt: So will die Lilo die Ortenauer Klinikreform „umstrukturieren“

So will die Lilo die Ortenauer Klinikreform „umstrukturieren“

1 So soll der künftige Klinik-Neubau bei Langenwinkel einmal schauen: Ein L-förmiges Gebäude mit zwei bis fünf Stockwerken ist geplant. Die Liste Lebenswerte Ortenau fordert, die Planungen für das Krankenhaus nun erst einmal auszusetzen. Foto: GMP international

Die neue Sitzungsperiode des Kreistags hat noch nicht begonnen, da stellt die Lilo bereits einen Antrag: Wieder nimmt die Liste die Agenda 2030 ins Visier – und fordert gar den Neubau in Offenburg zu stoppen.









Eine umfassende Bedarfsanalyse, eine Klage gegen das Land, Planungspause für den Neubau in Lahr – die neuerlichen Forderung der Liste Lebenswerte Ortenau (Lilo) sind umfangreich. Neu ist deren Kritik an der Klinikreform nicht, nun konnte die Lilo sie jedoch in ein neues Format gießen: Mit drei Kreisräten – durch den Wechsel von Silvano Zampolli – verfügt sie seit der Wahl im Juni über den Fraktionsstatus und damit über ein Antragsrecht.