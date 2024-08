1 Fahrer von SUVs sollen auch in Rottweil mehr fürs Parken bezahlen, fordert die Umwelthilfe. Foto: Nädele

Die Umwelthilfe bringt den Stein ins Rollen: Auch in Rottweil sollen Fahrer dicker SUVs mehr fürs Parken bezahlen. Ein formaler Antrag wurde gestellt.









Das Thema Parken ist in Rottweil bekanntlich ein Dauerbrenner. Brezeltaste, Parkhaus-Bau, Bewirtschaftung weiterer Parkzonen in Wohnbereichen – es ist stetig etwas in Bewegung. Dass dicke Autos beim Parken teuerer sein sollen, darüber wurde in Rottweil noch nicht gesprochen.