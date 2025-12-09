Antrag der Grünen Liste abgelehnt: Zu wenige Kapazitäten für Naturschutz-Projekt in St. Georgen

Naturnahe Grünflächen – davon sähe die Grüne Liste gerne mehr in St. Georgen. Doch einen Antrag, der darauf hinwirken sollte, lehnte der Gemeinderat auf Anraten der Verwaltung ab.
Eine Chance für St. Georgen, grüner und artenreicher zu werden, innerörtliche Grünflächen ökologisch aufzuwerten und gleichzeitig das Stadtklima zu verbessern – so denkt die Gemeinderatsfraktion Grüne Liste über das Programm „Natur nah dran“, mit dem das baden-württembergische Umweltministerium und der Nabu seit 2016 Kommunen fördern, Grünflächen naturnah umzugestalten.