Einvernehmlich lässt Thomas Happersberger aktuell sein Amt als Kommandant der Lahrer Feuerwehr ruhen. Wie die Stadt mitteilt, hat er nun „aus persönlichen Gründen“ um dauerhafte Entpflichtung gebeten. OB Ibert, so heißt es, beabsichtigt, dem Antrag stattzugeben. Die erforderlichen Verfahrensschritte werden eingeleitet.

Rückblick: Nach dem Brand im April 2023, in dessen Folge der frühere Lahrer Bürgermeister Joachim Heil und seine Ehefrau ums Leben kamen, brodelte es innerhalb der Lahrer Feuerwehr. Kameraden übten teils harsche Kritik am Kommando. Um die Risse zu kitten, engagierte die Stadt einen Mediator – offenbar ohne Erfolg. Im Juli diesen Jahres kündigte Happersberger an, sein Amt ruhen zu lassen und seine Aufgaben um 50 Prozent zu reduzieren.

Zur dauerhaften Entpflichtung wird zunächst der Feuerwehrausschuss angehört, erklärt die Stadt. Der Gemeinderat befasst sich voraussichtlich am 16. Dezember mit dem Thema. Bei entsprechendem Beschluss soll die Stelle zeitnah extern ausgeschrieben werden. Bis dahin übernimmt Georg Schinke, schon seit Juli kommissarischer Amtsinhaber, die Aufgaben des Feuerwehrkommandanten und die Leitung der Stabsstelle Feuerwehr und Bevölkerungsschutz. Er wird unterstützt durch Ralf Wieseke als hauptamtlicher stellvertretender Kommandant.

Unsere Empfehlung für Sie Neue Satzung Wie die Stadt Lahr die Feuerwehr krisenfest aufstellen will Die Umstrukturierung der Lahrer Feuerwehr nimmt weiter Form an. Die Stadtverwaltung schlägt den Ortschaftsräten und dem Gemeinderat eine neue Satzung vor. Unter anderem soll es künftig einen hauptamtlichen Stellvertreter geben.

Happersberger selbst wird künftig außerhalb der Lahrer Feuerwehr als Stabsstellenleiter die Aufgabenbereiche Vorbeugender Brandschutz und die Leitung des Verwaltungsstabs für außergewöhnliche Ereignisse sowie die Veranstaltungssicherheit verantworten, so die Stadt.