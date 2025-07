So viel Aufregung und Medienrummel um ein Spiel der zweiten Handball-Bundesliga gab es wohl noch nie. Am Sonntagnachmittag war es dann so weit, das Wiederholungsspiel zwischen dem TuSEM Essen dem Dessau-Roßlauer HV 06 wurde ausgetragen – unter großem Interesse der gesamten Branche.

Ein kurzer Rückblick: Beim 28:27-Sieg der Dessauer in Essen Ende April war in den letzten drei Sekunden ein Spieler zu viel auf dem Feld, der TuSEM legte Einspruch ein.

Im Juni – und damit nach dem letzten Spieltag der Saison – kam dann die Entscheidung des Bundesgerichts des Deutschen Handballbundes (DHB): Das Spiel kann nicht gewertet und muss wiederholt werden.

Urteil sorgt für Unterverständnis

Vor allem beim Dessau-Roßlauer HV, aber auch bei anderen Vereinen in der Liga, sorgte das für Unverständnis. Die DRHV-Fans, die ihre Mannschaft nach Essen begleiteten, machten ihrem Ärger mit einem Spruchband mit der Aufschrift „Handballmafia DHB“ Luft. „Wir haben alles versucht, um dieses Spiel nicht stattfinden zu lassen“, sagte auch DRHV-Geschäftsführer Sebastian Glock vor dem Spiel am Sonntag bei „Dyn“. Doch es half nichts, man musste am Sonntag in Essen antreten und punkten, um nicht nachträglich abzusteigen.

ASV Hamm steigt nun ab – oder doch nicht?

Und das gelang auch, Dessau gewann die Partie in der Urlaubszeit der Spieler und bleibt somit in der zweiten Liga. Der ASV Hamm-Westfalen steigt als Vorletzter in die dritte Liga ab, ebenso wie Schlusslicht HSG Konstanz.

Antrag auf 19er-Liga gestellt

Damit dürfte dieses kuriose Thema, das der Sportart Handball unrühmliche Aufmerksamkeit bescherte, nun beendet sein – oder? Wohl kaum. Denn Hamm und der Dessau-Roßlauer HV „werden auf der kommenden Mitgliederversammlung einen gemeinsamen Antrag einbringen, um die 2. HBL für die Saison 2025/26 auf 19 Teams aufzustocken“. Das teilte der DRHV am Sonntagabend mit.

Bereits vor dem Duell am Sonntag hatten sich die beiden Vereine auf dieses Vorgehen verständigt, heißt es weiter. So soll auch der ASV Hamm-Westfalen auch in der zweiten Liga bleiben, was Auswirkungen auf alle anderen Teams in der zweithöchsten Handball-Spielklasse hätte.

HBL ist gegen 19er-Liga

Auch auf den HBW Balingen-Weilstetten, der am 14. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison startet und dann einen neuen Anlauf in Sachen Bundesliga-Aufstieg nehmen wird. Denn sollte die Liga aufgestockt werden, würde das zwei Spiele mehr bedeuten.

HBW-Geschäftsführer will zunächst die Ligaversammlung abwarten

Axel Kromer, Geschäftsführer beim HBW, sagte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass er bei der Ligaversammlung mehr erfahren werde und vorher noch keine Stellungnahme zu dem Antrag abgeben könne.

Sofern bei der Versammlung der Antrag auf die Tagesordnung kommt, wird dann abgestimmt. Klar ist dabei: Die Verantwortlichen der HBL haben sich bislang immer gegen eine Aufstockung aufgesprochen.