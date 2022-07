Kaminofen in Königsfeld beschäftigt Ortsteilausschuss

1 Ein Kaminofen für eine Wohnung in den "Mansarden" war Thema im Ortsteilausschuss. Foto: Dean Moriarty/Pixabay

Kontrovers diskutiert wurde im Ortsteilausschuss ein Antrag der Top-Bauträger GmbH zur Errichtung einer Abgasanlage und einer Feuerstelle in einer der oberen Wohnungen in den "Mansarden" am Kurpark.















Königsfeld - Laut Ortsbaumeister Gregor Schenk geht es um einen holzbefeuerten Kaminofen mit dem Zertifikat "Blauer Engel" und einen Schornstein. Gewünscht sind diese in der obersten Wohnung in Haus eins. Die Befreiung von Festsetzungen des Verbrennungsverbots wäre möglich.

Erstaunt über eine neuerliche Nachbarschaftsbefragung hatte sich zu Beginn Anwohnerin Ruth Ladendorf-Mertens gezeigt. Seit 2018 habe es viele ernsthafte Gespräche mit der Bemühung um Kompromisse gegeben. Ebenso erstaunlich sei der Wunsch nach dem Schwedenofen. Sie befürchte, wenn einer komme, dann kämen andere.

Viele Gedanken gemacht

Tatsächlich habe man sich bei der Änderung des Bebauungsplans viele Gedanken gemacht, auch zur Pelletsheizung, pflichtete Bürgermeister Fritz Link bei. Das Thema Grenzwerte sei intensiv geprüft worden. Eigentlich bedürfe es keiner zusätzlichen Heizquelle, die beantragte diene mehr dem behaglichen Wohnen. Ein anderes Thema sei der Präzedenzfall. Im Rohbaustadium sei es möglich, dass noch andere kämen. Ähnlich sah das Stefan Giesel. Laut Schenk würde Kaminen aus unteren Etagen aber kein Käufer zustimmen, da dafür ein Stück der darüberliegenden Wohnung entfiele. Thomas Fiehn meinte, dass es keinen Nachahmer geben werde, da das zu kompliziert sei. Link wies aber darauf hin, dass es noch vier weitere Häuser mit Maisonettewohnung gibt. Es handle sich beim Antrag um eine Ein-Kamin-Lösung, andere Wohnungen könnten daran nicht angeschlossen werden, so Schenk auf Nachfrage von Giesel.

Bürgermeister weist auf erhöhte Feinstaubbelastung hin

Marielle Lupfer war der Meinung, dass Leute in den eigenen vier Wänden tun können, was sie wollen, solange es keine Sicherheitsbedenken gibt. Link wies auf die erhöhte Feinstaubbelastung hin, aber Fiehn gab zu bedenken, dass die Wohnung dank Holzofen keine Energie der Hauptheizung beansprucht.

Jan-Jürgen Kachler verwies auf die gemeinsame Heizung des Komplexes. Er finde es nicht gut, da jetzt noch etwas zu machen. Ähnlich sah das Jens Hagen. Für Käufer sei klar gewesen worauf sie sich einlassen. Die Gemeinschaft habe sich für die Zentralheizung entschieden, auch befinde man sich direkt am Kurpark.

Ermessensentscheidung des Rats

Anwohner Hans-Norbert Adam hatte zu Beginn gemahnt, dass sich die Grenzwerte für Feinstaub-Emmissionen in der Entwicklung befänden und die von der Weltgesundheitsorganisation abgesenkten unterhalb derer lägen, die aktuell in Königsfeld gälten. Das trifft laut Link zu. Zwar könne man eine weitere Verschärfung annehmen, das sei aber ein Blick in die Glaskugel. Es handle sich um eine Ermessensentscheidung des Rats. Der Antrag wurde mit vier Nein- und drei Ja-Stimmen abgelehnt.