Antrag abgelehnt: Erstmal kein Carsharing für Schwanau

Der Vorschlag, Fahrrad- oder Autoleihstationen im Ortsteil Nonnenweier zu installieren, wurde im Schwanauer Gemeinderat abgelehnt.
Um auch im ländlichen Raum bequem von einem Ort zum anderen zu kommen sind viele Menschen auf das eigene Fahrzeug angewiesen. Inzwischen gibt es aber in einigen Gemeinden auch Stationen, an denen man sich kurzfristig Autos oder Fahrräder leihen kann. Ob auch in Schwanau sogenannte Bikesharing- und Carsharing-Stationen errichtet werden sollen, darüber hat der Gemeinderat am Montag diskutiert und letztlich abgestimmt.