1 Trug früher das Dress des VfB Stuttgart: Antonio Rüdiger Foto: IMAGO/AFLOSPORT/IMAGO/Ricardo Larreina

Der frühere Star des VfB Stuttgart lebt seinen Traum. Beim Familiengrillen klopft es an der Türe – und da steht Carlo Ancelotti. Antonio Rüdiger berichtet über ein persönliches Erlebnis mit dem Star-Coach.















Antonio Rüdiger kann selbst als Abwehrchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft kaum fassen, dass er für Real Madrid spielt. „Ich kann das nicht als Traum bezeichnen. Mein Traum war es immer, in der Premier League zu spielen. Real Madrid war Fantasie, etwas Größeres – aber einfach nicht nah genug für mich“, sagte der Innenverteidiger bei Sport1.

So richtig realisiert habe er das erst nach seinem Umzug. „Ich saß dann plötzlich in meinem Haus und konnte es nicht glauben, es war ein brutal schönes Gefühl“, sagte er. Dann klopfte es beim Familiengrillen auch noch an der Türe - und da stand Carlo Ancelotti.

„Ein Wow-Moment“, sagte Rüdiger über die Begegnung mit dem Trainer am Vortag seiner Präsentation. „Er hat sich zu uns an den Tisch gesetzt, mitgegessen und meine Familie kennengelernt. Ganz normal, ganz bodenständig. Zwei Stunden war er da“, berichtete der 29-Jährige: „Ich bin ehrlich, so etwas habe ich noch nie erlebt, so etwas hat noch kein Trainer für mich gemacht.“