Antiterrorzentrum ermittelt: Stromausfall in Reutlingen – Ermittler vermuten Brandstiftung

Nach dem Stromausfall in Reutlingen gehen Ermittler von Brandstiftung aus. Staatsschutz und LKA-Antiterrorzentrum ermitteln wegen vorsätzlicher Brandlegung.
Nach dem großflächigen Stromausfall im schwäbischen Reutlingen vermuten die Ermittler Brandstiftung als Ursache. Der Verdacht laute auf „vorsätzliche Brandlegung und Störung öffentlicher Betriebe“, sagte der baden-württembergische Innenminister Manuel Hagel (CDU) am Montagabend in Reutlingen. Der Staatsschutz und das Antiterrorzentrum des Landeskriminalamts hätten die Ermittlungen übernommen. „Wir werden die Täter mit aller Härte zur Rechenschaft ziehen“, sagte Hagel weiter.