Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg: Michael Blume nimmt Gil Ofarim nach Geständnis in Schutz

1 Michael Blume äußert sich zum Geständnis von Gil Ofarim (Archivbild). Foto: IMAGO/Daniel Kubirski

Michael Blume nimmt den jüdischen Musiker Gil Ofarim nach dessen Geständnis im Leipziger Gerichtsprozess in Schutz. Das sagt der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte zur überraschenden Wende in dem Verfahren.









Der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte Michael Blume nimmt den jüdischen Musiker Gil Ofarim nach seinem Geständnis im Leipziger Verleumdungsverfahren in Schutz. „Es gibt weder eine jüdische Weltverschwörung noch eine Fehlerlosigkeit“, sagte er am Dienstag in Stuttgart. Ofarim habe seinen Fehler eingestanden, er habe den Hotelmanager um Entschuldigung gebeten und damit Verantwortung übernommen. „Wir haben den Antisemitismus dann überwunden, wenn wir verstanden haben, dass Jüdinnen und Juden keine schlechteren oder besseren Menschen sind - sondern Menschen wie wir alle“, sagte Blume weiter.