Antisemitismus in Freiburg: Jüdischer Foodtruck erneut attackiert – der Staatsschutz ermittelt

Nach der Farbattacke wurde ein israelischer Foodtruck in Freiburg erneut angegriffen: In Instagram hat sich der Betreiber geäußert – der Staatsschutz sucht nach Zeugen.
Es sind zwei bewegte und bewegende Statements, die Billal Aloge in den Sozialen Medien verfasst hat. Der Betreiber des israelischen Restaurants Jaffa in Freiburg ist seit Kurzem mit einem neuen koscheren Foodtruck im Colombipark in der Innenstadt vertreten. An dem Fahrzeug, das Teil eines neuen städtischen Probelaufs für mobile Gastronomie ist, wurde in den vergangenen Tagen gleich zweimal von Unbekannten verwüstet.