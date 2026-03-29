Antikverkauf und mehr: So war es beim Blütensonntag in Lahr

Der erste Antikmarkt beim Lahrer Blütensonntag lockte viele Schnäppchenjäger an. Auch der Bio-Markt war ein Erfolg. Insgesamt war sehr viel los in der Innenstadt.
Doris Marais war aus dem Elsass angereist, um in Lahr alte Bilder, Geschirr, Kaffeemaschinen und andere Artikel von einst zu verkaufen. Als der Autor am Sonntag gegen 14.30 Uhr über den Antikmarkt ging, war ihr großer Stand auf dem Sonnenplatz dicht umlagert. Es laufe sehr gut, vor allem die Porzellanwaren seien gefragt, sagte sie. Und dass sie im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederkommen wolle.