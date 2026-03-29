Antikverkauf und mehr: So war es beim Blütensonntag in Lahr

Der erste Antikmarkt beim Lahrer Blütensonntag lockte viele Schnäppchenjäger an. Auch der Bio-Markt war ein Erfolg. Insgesamt war sehr viel los in der Innenstadt.

Doris Marais war aus dem Elsass angereist, um in Lahr alte Bilder, Geschirr, Kaffeemaschinen und andere Artikel von einst zu verkaufen. Als der Autor am Sonntag gegen 14.30 Uhr über den Antikmarkt ging, war ihr großer Stand auf dem Sonnenplatz dicht umlagert. Es laufe sehr gut, vor allem die Porzellanwaren seien gefragt, sagte sie. Und dass sie im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederkommen wolle.

Beim etwas kleineren Stand daneben erübrigte sich jede Frage nach der Resonanz – dort gab es antiken Schmuck, den viele Besucherinnen, auch junge Mädchen, mit großen Augen in die Hände nahmen. So groß war der Andrang, dass Interessierte warten mussten, bis sie nach vorne treten und die Auslage in Augenschein nehmen konnten.

Nicht nur professionelle Händler waren auf dem Antikmarkt vertreten, sondern auch Menschen, die selbst gern solche Märkte besuchen und nun Dinge veräußern wollten, die sich im Lauf der Jahre bei ihnen angesammelt hatten. Sie liebe Flohmärkte, erzählte zum Beispiel Maria Kaiser aus Umkirch, die gemütlich auf einem Stuhl saß, während die Besucher um die Sachen herumgingen, die sie auf dem Pflaster am Urteilsplatz ausgebreitet hatte – alte Koffer, Bilderrahmen, Bücher oder Küchengeräte von einst. Kaiser betonte ebenfalls, dass sie beim zweiten Lahrer Antikmarkt im nächsten Jahr wieder mit von der Partie sein wolle.

Foto: Baublies

Auch Heidi Langenbach und Achim Noefer aus Lahr sind keine Antiquitätenhändler, aber sie hätten in ihrem Keller kürzlich gründlich aufgeräumt, erzählte Langenbach. Nun würden sie Dinge anbieten, die sich bei ihnen in Jahrzehnten angesammelt hätten und noch einen Wert hätten. Auch Langenbach sagte, dass sie mit dem Interesse wirklich zufrieden sei, an ihrem Stand auf dem Sonnenplatz habe sie etwa alte Mickey-Mouse-Hefte und alte Uhren verkauft.

Man sah viele Menschen, die historische Gegenstände prüfend in die Hand nahmen und die Händler nach dem Preis fragten. Es gab Schnäppchen – etwa gut erhaltene Spielzeugautos aus den 1970er-Jahren für drei Euro –, andere Artikel hatten aber durchaus ihren (stolzen) Preis. In der Kaiserstraße verlangte zum Beispiel ein Händler für einen gusseisernen Hahn, rund 25 Zentimeter hoch, 680 Euro.

Während der Antikmarkt eine Premiere in Lahr war, erlebte der Bio-Markt auf dem Sonnenplatz seine zweite Auflage. 15 Bio-Produzenten boten Honige, Speiseöle, Obst, Gemüse oder Topfkräuter an. Unter ihnen war der Förderverein Ortenauer Streuobst Anbau (Fosa) aus Offenburg, der an seinem Stand Kostproben seiner Apfelsäfte (fruchtig klar oder naturtrüb) und seiner Apfel-Mangosäfte („exotisch fruchtig“) kredenzte. Viele kamen dabei auf den Geschmack, griffen zu und kauften einige Flaschen, wie Gerhard Schröder von Fosa erfreut konstatierte.

Veranstalterin des Bio-Markts war wieder die Bio-Musterregion Mittelbaden, deren Regionalmanagerin Laura Willer selbst einen Stand betrieb – mit allerlei Info-Material über gesunde Erzeugnisse aus der Region. „Sieht gut aus“, sagte sie auf die Frage unserer Redaktion nach der Resonanz auf den Markt. Der bot auch allerlei Speisen zum Sofort-Verzehr an, wobei sich die längste Schlange vor dem Burger-Wagen bildete.

Weitere Attraktionen beim Blütensonntag waren der Kuchenverkauf der Ukraine-Hilfe und – für die kleinen Besucher – das Karussell der Firma Hahn, beides auf dem Schlossplatz. Auch vor dem Eiscafé am Rosenbrunnen standen die Menschen an. Es war sehr viel los: Die Innenstadt „brummte“, wie man es in dieser Form in Lahr nur bei einem verkaufsoffenen Sonntag erlebt.