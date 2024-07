In der Region herrscht Betroffenheit

Anteilnahme in Donaueschingen

1 Heinrich Fürst zu Fürstenberg ist am 11. Juli im Alter von 73 Jahren gestorben. Foto: Roland Sigwart

Der Tod von Heinrich Fürst zu Fürstenberg bewegt die Menschen. So erinnern sich Wegbegleiter an ihn.









Die Nachricht um den Tod von Heinrich Fürst zu Fürstenberg hat in der Region große Anteilnahme ausgelöst. Heinrich Fürst zu Fürstenberg war am 11. Juli kurz vor seinem 74. Geburtstag gestorben. 2002 hatte er die Geschäfte des Adelshauses von seinem Vater übernommen, der in dem Jahr starb.