1 Noch relativ gering hielt sich der Andrang auf das Terrassenbad am Samstag – etwas mehr Besucher kamen am Sonntag. Foto: Baublies

Obwohl das Lahrer Terrassenbad seit Mittwoch geöffnet hat, war die Zahl der Besucher am Wochenende überschaubar. Auch unsere Redaktion war vor Ort und hat sich unter den Badegästen umgehört.









Link kopiert



Auf dem oberen Parkplatz gibt es am Samstagmittag noch Lücken. Die Geräuschkulisse, die bei mehr als 1000 Besuchern im Bad unterhalb des Schutterlindenbergs an einen munteren Schwarm Hornissen erinnert, fehlt zur Gänze. An der Kasse wird die Besucherzahl auf etwa 100 Gäste geschätzt. Im Bad herrscht das vor, was man als „freie Platzwahl“ bezeichnen kann. Auf der Wiese zwischen Nichtschwimmerbecken und den großen Treppen am Steilhang tummeln sich drei Gäste. Sie bevorzugen den Schatten.