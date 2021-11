2 Beim DRK-Schnelltestzentrum in Donaueschingen warten am Montag vor Ladenöffnung um 17 Uhr bereits Menschen in der Kälte. Foto: Cian Hartung

Die Nachfrage nach Corona-Schnelltests in Donaueschingen explodiert. Es gibt lange Warteschlange.















Donaueschingen - Am Montag warten vor dem DRK-Schnelltestzentrum in der ehemaligen Postfiliale in der Schulstraße 5 noch vor der Öffnung um 17 Uhr bereits 25 Menschen in der Kälte. Einer der Wartenden meint, dies sei normal. Am Sonntag hätten sogar bis zu 50 Menschen die Schulstraße hoch gewartet. Einige hätten mehr als eine Stunde dort ausgeharrt.