1 Mit der Briefwahl können sich Wahlberechtige den Gang ins Wahllokal ersparen. Foto: Rohr

In zwei Wochen ist Bundestagswahl. Dann wird in den Wahllokalen wohl weniger Andrang herrschen als vor vier Jahren, denn über 5000 Wahlberechtigte haben sich bereits entschieden, ihre Stimmen per Briefwahl abzugeben – und es werden vermutlich noch mehr.

Freudenstadt - Die Zahl der Briefwähler übertrifft nochmals den Anteil bei der Landtagswahl am 14. März, der mit 4200 Briefwählern wegen der Corona-Einschränkungen schon hoch war. Viele Freudenstädter haben ihre Stimmen auch schon abgegeben. "Es kommen jeden Tag ganze Berge von Wahlbriefen rein", sagt Susanne Grammel vom Bürgerservice der Stadt Freudenstadt. Von den rund 5000 Briefwählern haben etwa 1900 ihre Wahlunterlagen online beantragt.

Wer noch kurzfristig per Briefwahl wählen muss, weil er am 26. September verhindert ist, kann die Briefwahl noch bis Freitag, 24. September, beantragen. "Wir sind bis 18 Uhr da", so Susanne Grammel. Die Unterlagen müssen dann mitgenommen werden, weil es zum Verschicken nicht mehr reicht. In Krankheitsfällen können Briefwahlunterlagen auch am Samstag, 25. September, von 10 bis 12 Uhr und sogar am Wahltag von 8 bis 15 Uhr im Rathaus abgeholt werden. Dabei müssen Erkrankte einen Vertreter mit einer Vollmacht ausstatten. In diesen Ausnahmefällen muss auch ein ärztliches Attest vorgelegt werden. Bis spätestens 18 Uhr müssen am Sonntag die Wahlumschläge im Briefkasten des Rathauses gelandet sein.

Falls jemand die Briefwahlunterlagen (etwa wegen Problemen bei der Zustellung) bis Samstag, 25. September nicht erhalten hat, können sie von 10 bis 12 Uhr im Rathaus neu beantragt und gleich mitgenommen werden. Der bereits versendete Wahlschein wird dann von der Stadt als ungültig vermerkt.

Die Briefwahl ist auch direkt im Foyer des Freudenstädter Rathauses möglich. Dort steht eine Wahlkabine, und eine Wahlurne, in die der Brief gleich eingeworfen werden kann, ist ebenfalls vorhanden. "Es läuft alles entspannt", sagt Susanne Grammel. "Man hat Erfahrung und weiß, was man tun muss". Ohne Probleme ist die Wahlvorbereitung auch bei Claudia Schmid verlaufen, die für die Einteilung der Wahlhelfer zuständig ist. Insgesamt sind etwa 150 Männer und Frauen notwendig, die am Sonntag, 26. September, dafür zuständig sind, dass die Wahl ordnungsgemäß über die Bühne geht und am Abend auch die Stimmen auszählen.

Sieben Wahlbezirkein der Kernstadt

Es gibt sieben Wahlbezirke in der Innenstadt und sechs in den Stadtteilen. Außerdem wurden noch sechs Briefwahl-Auszählteams gebildet.

In der Vergangenheit hatte es schon Probleme gegeben, die notwendige Zahl an Wahlhelfern zu rekrutieren. Doch in diesem Jahr war das nicht der Fall. Die Stadtverwaltung bediente sich dabei eines kleinen Tricks. "Wir konnten die Wahlhelfer mit einer Corona-Impfung locken", schildert Claudia Schmid. Man habe bereits im Mai die jeweiligen Personen angeschrieben und ihnen mitgeteilt, dass sie bei der Corona-Impfung priorisiert werden. Das sei noch zu einem Zeitpunkt gewesen, bevor die Priorisierung abgeschafft wurde und habe daher eine ganz gute Resonanz gefunden.