Anstoß in Donaueschingen: Betroffene Jugendliche äußern sich zu Wehrdienst und Sicherheit

Diskussionsabend in Donaueschingen zu Wehrpflicht und Pflichtjahr. Schüler und angehende Studentin äußern sich dazu in der Reihe „Anstöße“.
Jetzt kommen die Betroffenen zu Wort. In der jüngsten Veranstaltung der Reihe Anstöße saßen im evangelischen Gemeindehaus am Irmapark in Donaueschingen zwei Schüler und eine angehende Studentin auf dem Podium. Unter der Moderation von Andreas Menge-Altenburger vom katholischen Bildungszentrum äußerten sie sich dazu, wie sie die Entwicklungen zum Wehrdienst und zum sozialen Pflichtjahr wahrnehmen.