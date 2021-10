1 Wie können digitale Methoden in der Bildung eingesetzt werden? Rainer Lauterbach (von links), Ralf Heinrich und Martin Zimmermann geben einen Einblick. Foto: Becker

Über die Digitalität in der Schulentwicklung wurde sich jüngst im Technologiezentrum ausgetauscht. Unter den Rednern war auch der scheidende Leiter des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums, Ralf Heinrich – ein Verfechter der Digitalpädagogik.















St. Georgen - 75 Teilnehmer waren laut Barbara Zimmermann, PR- und Eventmanagerin beim Virtual Dimension Center (VDC), bei der Veranstaltung dabei. Doch nur eine Hand voll davon war auch physisch anwesend. Der überwiegende Teil verfolgte die Beiträge der Redner vom Bildschirm aus. Und auch nicht alle Redner hielten ihre Beiträge im Veranstaltungsraum des Technologiezentrums ab. Ein waschechtes hybrides Treffen also.

Kommt es zum Rückschritt anstatt zu einem Wandel?

Ralf Heinrich, scheidender Schulleiter des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums, der auch als Vertreter des Club-of-Rome anwesend war, sprach in seinem Beitrag "von einem Schwung, der in die Schulentwicklung rein muss". Seiner Meinung nach muss der Absprung gewagt werden, um auch den Schülern zu ermöglichen, in die Welt der digitalen Medien abzuheben.

Lessons learned? Gelernte Lektionen? Die Frage nach selbigen stellte Heinrich in den Raum. Schließlich habe die Corona-Pandemie der Digitalisierung an den Bildungseinrichtungen einen Schub verliehen. Das erfülle ihn mit Hoffnung, aber auch mit der Sorge, dass der "Corona-Schub in die falsche Richtung geht" und es zu einem Rückschritt statt zu einem Wandel kommt. Das Schulsystem müsse endlich mehr moderne Lernformen zulassen und dürfe sich nicht länger der Digitalisierung der Pädagogik gegenüber als resistent erweisen, wie das oft in der Vergangenheit der Fall gewesen sei.

Deutsches Metaversum der Bildung aufbauen

Martin Zimmermann, Geschäftsführer der Firma Imsimity, der an Heinrichs Vortrag anknüpfte, betonte erneut, dass "jetzt die Chance besteht, die vorhandene Technologie in die Breite zu bringen". Zimmermann sprach von einem Metaversum der Bildung, einer Art kollektivem virtuellen Raum, der die Lösung sein könne, wie Digitalisierung zu den Schülern kommen könne. Statt auf Marc Zuckerbergs Vorhaben von einem Metaverse aufzuspringen, stellte Zimmermann den Gedanken in den Raum, sich lieber ein eigenes, ein deutsches Metaversum der Bildung aufzubauen.

Auch an Maschinen kann in der virtuellen Welt geübt werden

Als dritter Redner der Beitragssequenz kam Rainer Lauterbach, der das Pilotprojekt zu Virtual Reality (VR) des Bildungsministeriums in Nordrhein-Westfalen geleitet hat, zu Wort. Lauterbach sprach über das Erproben von VR-Technologien in der Lehrerausbildung, über Herangehensweise und Projektorganisation, aber auch Qualitätskriterien für VR-Lernangebote.

Veranschaulicht wurden seiner Ausführungen durch die Vorstellung des VR-Klassenzimmers. Dabei handelt es sich um einen virtuellen Raum, in dem angehende Lehrer ihre Führungskompetenzen trainieren können.

Zusätzlich zeigte Lauterbach eine Simulation, in der Lernende alleine oder in Gruppen das Austauschen der Spannvorrichtung von Maschinen im virtuellen Raum trainieren können. Ein Hauch von Zukunft wehte durch das VDC.