Die Betreuung in Schuttertäler Kindergärten wird um 7,5 Prozent teurer. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Zuvor hatten Eltern dagegen protestiert. Auch Bürgermeister Matthias Litterst gefällt die notwendige Erhöhung nicht. Er sieht den Bund in der Pflicht.









Eltern, die ihre Kinder in einem der Kindergärten der Gemeinde betreuen lassen, müssen ab 1. September tiefer in die Tasche greifen. Wie der Gemeinderat beschlossen hat, werden die Gebühren zum Kita-Jahr 2024/25 um 7,5 Prozent und zum Kita-Jahr 2025/26 erneut um 7,3 Prozent angehoben. Damit folge man der Empfehlung der kommunalen Landesverbände, erläuterte Bürgermeister Matthias Litterst bei der Gemeinderatssitzung in Schweighausen am Dienstagabend.