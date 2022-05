Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Am 14. Mai öffnet das Stammheimer Freibad, doch wie befürchtet steigen die Eintrittspreise – und zwar erheblich. Immerhin: Der Betreiber ENCW kann einige Neuerungen präsentieren. Oben ohne baden wie in Göttingen wird es in Calw jedoch nicht geben.