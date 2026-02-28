Anstieg der Straftaten: Deutlich mehr Tötungsdelikte im Kreis Rottweil

Das Polizeipräsidium Konstanz verzeichnet – auch im Kreis Rottweil – einen Anstieg der Straftaten gegen das Leben und eine steigende Gewalt gegen Einsatzkräfte.
Bei den Straftaten werden im Jahr 2025 insgesamt 28 328 Delikte erfasst – im Vorjahr waren es noch 31 491 Fälle. Dabei sind in allen vier Landkreisen rückläufige Zahlen zu beobachten. Auch die sogenannte Häufigkeitszahl – die Zahl der Straftaten pro 100 000 Einwohner – zeigt eine positive Entwicklung: Für das Polizeipräsidium Konstanz liegt sie deutlich unter dem Landesdurchschnitt.