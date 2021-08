1 Die städtischen Corona-Bürgertestcenter, wie hier in Villingen im Theater am Ring, werden stark nachgefragt. Foto: Eich

Die vierte Corona-Welle hat längst auch die Stadt VS erreicht. Die Zahl der Infizierten ist nach Angaben des Landratsamtes deutlich gestiegen. Am Donnerstag wurden 20, am Mittwoch 27 neue Fälle für Villingen-Schwenningen gemeldet.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Villingen-Schwenningen - Deutlich spürbar ist diese Welle auch in den beiden städtischen Corona-Testcentern in Schwenningen und Villingen. Eine Zahl spiegelt das Geschehen wider: Von 1425 auf 2993 gestiegen ist die Zahl der Corona-Schnelltests in den beiden vergangenen Wochen. "Es zieht wieder an", sagt Oxana Brunner. Die Pressesprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen sieht vielfältige Gründe, wie sie im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten sagt. Die Urlaubszeit mit den zahlreichen Reiserückkehrern macht sie für das deutliche Plus genauso aus, wie auch die geänderte Corona-Verordnung, die seit dem 16. August in Baden-Württemberg gilt.

Seither sind vor allem für vollständig geimpfte sowie genesene Menschen die allermeisten Beschränkungen weggefallen. Wer keinen Nachweis (geimpft, genesen) hat, muss insbesondere in Innenräumen von Gastronomie, bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen oder im Freien bei mehr als 5000 Besuchern einen negativen Corona-Antigen-Schnelltest vorweisen.

Testcenter bleiben geöffnet

Und diese Tests sind noch kostenlos, ab 11. Oktober werden die Bürger dafür zur Kasse gebeten. Dann könnte die Nachfrage spürbar zurückgehen. Genauso auch, wenn die Impfquote noch stärker steigt.

Die beiden Testcenter der Stadt im Theater am Ring in Villingen und in der Stadtbibliothek in Schwenningen bleiben vorerst geöffnet, informiert Brunner. Genauso sind Tests unter anderem auch in Apotheken oder weiteren Stellen in VS möglich. Aus dem Stadtbild weitgehend verschwunden sind indes die weißen Corona-Testzelte.