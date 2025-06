Stadt erneuert Leitungen in Sulgener Brunnengasse

Während des Bauzeitraums stellen die Stadtwerke Schramberg eine Notversorgung für Gas und Wasser bereit. Foto: Wegner







In der Brunnengasse gehen am Montag, 30. Juni, umfangreiche Bauarbeiten in der Brunnengasse los. Dabei werden laut Mitteilung der Stadt die Wasser-, Gas- und Stromleitungen sowie ein Teilstück des Abwasserkanals erneuert. Die Stadtverwaltung hat die Angrenzer bereits informiert und wird weite Bereiche der Straße halbseitig, teils auch komplett sperren.