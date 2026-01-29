Anstehende Sanierung: Schenkenzeller Bauhof soll moderner werden

Das Bauhofgebäude Schenkenzell wird in diesem Jahr saniert. Dabei kann die Gemeinde eine Zwei-Drittel-Förderung aus dem Ausgleichstock erwarten.
Eines der Vorhaben der Gemeinde in diesem Jahr ist die Sanierung des Bauhofs zwischen Schenkenzell und dem Ortsteil Vortal. Hierfür wurden im aktuellen Haushaltsplan 150 000 Euro eingestellt. Wie Bürgermeister Bernd Heinzelmann in der Sitzung des Gemeinderats berichtete, sei das Bauhofareal mit Gebäuden Anfang der 70er Jahre von der örtlichen Firma Kautzmann (STW) gekauft worden.