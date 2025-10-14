Anstehende Gemeinderatssitzung: Ringen um das Schramberger Sparpaket

Die Schramberger Stadtverwaltung und Gemeinderat stehen vor der unaufschiebbaren Aufgabe, die mittel- und langfristig wirksamen Sparmaßnahmen zu definieren und umzusetzen.
Eigentlich hatten schon am 2. Oktober die mittel- und langfristigen „Konsolidierungsmaßnahmen“ auf der Tagesordnung des Gemeinderats stehen sollen. Das geschieht jetzt nach Angaben der Stadt erst in der Sitzung am 23. Oktober. Mutmaßlich deshalb verschoben, um die 37,5 Millionen Euro für die Sanierung des Gymnasiums mit zu berücksichtigen.