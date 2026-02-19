Anstehende Bauarbeiten: Neubau von Brücke in Hinterlehengericht

1 Diese marode Brücke in Hinterlehengericht wird durch einen Neubau ersetzt. Foto: Regierungspräsidium Freiburg Das Regierungspräsidium teilt mit, dass ab Montag, 23. Februar, die Brücke an der B 462 beim Anwesen 145 abgerissen und durch eine Neuanfertigung ersetzt wird.







Dafür wird zunächst rund 500 Meter südlich der Baustelle eine Ausfahrt für eine Anliegerstraße gebaut, die in die B 462 einmündet. Im Bereich dieser Ausfahrt steht dann an der Bundesstraße bis zum Abschluss der Arbeiten im Herbst nur eine Fahrspur zur Verfügung. Der Verkehr wird bedarfsgerecht per Ampel geregelt. Ebenfalls nur einspurig befahrbar ist die Bundesstraße in der ersten Märzwoche im Bereich der Brückenbaustelle. Auch hier wird der Verkehr per Ampel geregelt. In dieser Woche soll an der B 462 eine Verschwenkung entstehen, so dass der Verkehr auf der Bundesstraße bei einem Tempolimit von 50 Stundenkilometern ungehindert an der Baustelle vorbeifließen kann.