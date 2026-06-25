Anstehende Arbeiten: Aufwertung des Schiltacher Schlossbergareals

Nachdem das Schiltacher Städtle im vergangenen Jahr die Gedenkstätte auf dem „Schrofen“ in Schiltach umgestaltet hat, folgen nun Arbeiten im Schlossberg-Areal.

Die Arbeiten sollen der Mitteilung der Stadt Schiltach zufolge letztendlich für deutlich mehr Aufenthaltsqualität in dem bedeutenden Naherholungsbereich sorgen, wovon die Bevölkerung und die Touristen profitieren würden.

Die Thematik bietet schon lange im Gemeinderat und seinen Gremien, aber auch in der Bevölkerung, Gesprächsstoff.

Bereits im Jahr 2020 hatte die Stadt Schiltach ein Gestaltungskonzept beim Landschaftsarchitekten Sailer aus Rottweil in Auftrag gegeben. Das erarbeitete Konzept wurde dem Gemeinderat vorgestellt und damals in breiter Mehrheit als gut und umsetzenswert befunden.

Angebote von drei Firmen

Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung wurden nun die Arbeiten am ersten Bauabschnitt, der Ertüchtigung und Attraktivierung der Runde um den Schlossberg, öffentlich ausgeschrieben.

Fünf Firmen hatten Interesse an der Ausschreibung und forderten die entsprechenden Unterlagen an, von denen letztendlich drei Unternehmen ein Angebot eingereicht haben. Günstigste Bieterin ist die Firma Schuler Garten und Landschaftsbau aus Freudenstadt mit einer Brutto-Angebotssumme in Höhe von 290.351,74 Euro, welche den Zuschlag für diese Arbeiten einstimmig erhielt. Die Arbeiten sollen im Juli beginnen und im Laufe des Jahres auch abgeschlossen werden.