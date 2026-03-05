Anspruch auf Ganztagsbetreuung: Mötzingen sieht sich bereits gewappnet

Nach den Sommerferien startet der bundesweite Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an den Grundschulen. In Mötzingen sieht man sich gut vorbereitet .
Einstimmig legte der Mötzinger Gemeinderat fest, am bestehenden Betreuungsmodell festhalten zu wollen. Damit ist eine Betreuung zwischen sieben und 17 Uhr abgedeckt. Nur in den Ferienwochen muss man noch nachschärfen. „Das sind zwei Stunden mehr als der Rechtsanspruch“, erklärte Bürgermeister Benjamin Finis, dass man mit der Verlässlichen Grundschule schon heute mehr mache, als der Gesetzgeber künftig fordert.