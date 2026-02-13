Anspruch ab August: So wird die Ganztagsförderung in Freudenstadt umgesetzt

Ab August haben Kinder der Klassenstufe 1 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung im Umfang von acht Stunden an fünf Tagen. Die Umsetzung hat der Gemeinderat jetzt beschlossen.
Die Vorgaben des Gesetzgebers sind klar: Kinder in Klassenstufe 1 (und bis zum Schuljahr 2029/2030 sukzessive auch Kinder von Klassenstufe 2 bis 4) haben ab August Anspruch auf Ganztagsförderung im Umfang von acht Stunden an fünf Tagen – Unterrichtszeiten eingerechnet – und einen grundsätzlichen Anspruch auf Betreuung auch in den Ferien. Während der Ferien sind lediglich zuvor festgelegte Schließzeiten von bis zu 20 Werktagen ausgenommen. Erziehungsberechtigte müssen den Anspruch, auch was die Ferienbetreuung anbelangt, bis zum 15. März geltend machen.