Ansprache des Bürgermeisters: In Vöhrenbach zählt starker Zusammenhalt

Große Aufgaben bei knappen Kassen. Bürgermeister Wehrle rief zum Einsatz für die Gemeinschaft auf.
Das Jahreskonzert der Stadtkapelle Vöhrenbach war auch der Rahmen für einen Gruß zum neuen Jahr durch Bürgermeister Heiko Wehrle. Der zeigte sich beeindruckt vom neuen Dirigenten Benjamin Hummel. Die hohen Erwartungen in die Stadtkapelle und den neuen Dirigenten seien erfüllt. Er hoffe auf viele weitere ansprechende Konzerte. Im vergangenen Jahr habe man in der Stadt Vöhrenbach viele Herausforderungen gemeistert, genauso sei nun ein Blick nach vorne zu richten.