Anschlussunterbringung: Warum Haiterbach zu wenige Flüchtlinge aufnimmt

Haiterbach bringt zu wenige Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung unter. Das hat zwar momentan keine direkte Folge, doch der Landkreis macht auf diesen Umstand aufmerksam.
Das Landratsamt Calw habe mit einer Fehlbelegerquote zu kämpfen, erklärte Bürgermeisterin Kerstin Brenner in der jüngsten Sitzung des Haiterbacher Gemeinderats. Als Fehlbeleger im Asylbereich werden anerkannte Flüchtlinge oder Personen mit einem Bleiberecht bezeichnet, die weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises wohnen, obwohl sie in der Anschlussunterbringung einer Gemeinde wohnen müssten.