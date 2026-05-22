Anschlussunterbringung: Warum Haiterbach zu wenige Flüchtlinge aufnimmt

Haiterbach bringt zu wenige Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung unter. Das hat zwar momentan keine direkte Folge, doch der Landkreis macht auf diesen Umstand aufmerksam.

Das Landratsamt Calw habe mit einer Fehlbelegerquote zu kämpfen, erklärte Bürgermeisterin Kerstin Brenner in der jüngsten Sitzung des Haiterbacher Gemeinderats. Als Fehlbeleger im Asylbereich werden anerkannte Flüchtlinge oder Personen mit einem Bleiberecht bezeichnet, die weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises wohnen, obwohl sie in der Anschlussunterbringung einer Gemeinde wohnen müssten.

Unter der Überschrift „Perspektive Anschlussunterbringung in Haiterbach“ wurde das Thema jetzt im Gemeinderat behandelt – freundlich informativ, aber auch mit der Aussicht, dass das Landratsamt die Kosten den Gemeinden in Rechnung stellen kann.

Tobias Haußmann, Dezernent für Jugend, Soziales und Integration am Landratsamt Calw, ging zunächst auf das dreistufige Verfahren in Baden-Württemberg ein, wonach nach der Aufnahme in der Erstaufnahmeeinrichtung (in dem Fall Karlsruhe) der Landkreis in seinen Sammeleinrichtungen gefordert ist und nach zwei Jahren die Flüchtlinge auf Kommunen im Kreis Calw verteilt werden.

Lage hat sich entspannt

Haußmann zeigte eine Entspannung auf. In Phasen zu Beginn des Ukrainekriegs habe man 120 Flüchtlinge monatlich im Landkreis Calw aufnehmen müssen. Derzeit seien es 15 bis 20. In seinen neun Gemeinschaftsunterkünften habe der Kreis zusammen 900 Plätze.

Die Auslastungsquote liege bei 70 Prozent und entspricht damit der Mindestvorgabe. 100 Prozent werde es aber nie geben, stellte Haußmann klar.

Nach der Prognose müssen in diesem Jahr 200 Flüchtlinge auf die Gemeinden verteilt werden. Haiterbach habe eine Verpflichtung (Anfang des Jahres) von 44 Flüchtlingen. Dabei werden auch bisher nicht untergebrachte Personen fortgeschrieben.

In der Sitzung wurde lediglich klar, dass Haiterbach momentan sein Soll nicht erfüllt. Eine Nachfrage bei Hauptamtsleiterin Maia Stephan gibt Einblick: „Die Stadt Haiterbach hat in ihren zwölf Objekten aktuell 55 Geflüchtete untergebracht. In den kommenden Wochen werden noch mindestens zehn weitere Personen aufgenommen. “

Nur begrenzte Kapazitäten

Die Aufnahme von Geflüchteten stagnierte laut Stephan in den vergangenen Jahren, da nur begrenzt Kapazitäten zur Verfügung standen. Ein weiteres großes Problem sei, dass viele Flüchtlinge sehr lange in den Anschlussunterbringungen lebten und nicht in privaten Wohnraum umzögen.

„In den kommenden Wochen können nun durch verschiedene Wegzüge wieder Geflüchtete aufgenommen werden. Auch der Brand im vergangenen Jahr hat Kapazitäten in unseren Unterbringungen gebunden.“ Seit Mai seien nun alle, die durch den Brand untergebracht werden mussten, aus den städtischen Unterkünften ausgezogen. Im Mai 2025 brannte ein Wohnhaus in der Nagolder Straße, in dem 29 Menschen gelebt hatten.

Abgabe von 940 Euro möglich

Wie hoch eine Abgabe wäre, die der Landkreis den Kommunen in Rechnung stellen kann, fragte Daniel Schübel (UBL). Haußmann verwies auf eine Grundlage vom Land: die Erstattung, die das Land pro Flüchtling pro Monat dem Kreis bezahlt. Das sind 940 Euro. Diese Erstattung fließt nicht mehr, wenn die Unterbringung in den Kommunen erfolgen sollte.

Für Mathias Kaupp (CDU) ist das nicht wirklich logisch. Wenn die Flüchtlinge in die Kommune kämen, würde das Land ja dann der Kommune die Erstattung bezahlen. „Das macht keinen Sinn.“ Die Städte hätten Probleme, Plätze und Wohnungen zu finden.