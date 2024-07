Terrorfestnahmen in Frankreich kurz vor Olympischen Spielen

1 In Frankreich hat es kurz vor Start der Olympischen Spiele mehrere Festnahmen wegen mutmaßlicher Anschlagspläne gegeben. (Archivbild) Foto: Thomas Samson/3p-afp/dpa

Die Terrorgefahr in Frankreich ist sehr hoch. Jetzt gibt es kurz vor Start der Olympischen Spiele Festnahmen wegen möglicher Anschlagspläne.









Paris - Wenige Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris hat es an zwei Orten Festnahmen in Zusammenhang mit möglichen Terrorplänen gegeben. Es handele sich um zwei unterschiedliche mutmaßliche Bedrohungen, sagte Innenminister Gérald Darmanin im Interview des Senders BFMTV.